Nido | trasloco finito Dal 2025 si torna in sede

(Di martedì 27 febbraio 2024) di Sandro Franceschetti Sono aperti i termini per le richieste di ammissione all’asilocomunale di Mondavio ‘Il castello magico’ per l’anno scolastico 2024-ed è già disponibile anche una buona notizia: le tariffe non subiranno alcun aumento. "E’ così – conferma l’assessore alle politiche sociali, Roberta Galassi -, i costi per le famiglie rimarranno invariati rispetto a quelli del 23-24. Si tratta di 275 euro mensili per i residenti nel nostro Comune e di 315 per i non residenti, più una quota pasto di 3 euro, uguale per tutti, che si paga solo per i giorni di effettiva presenza". Dal punto di vista organizzativo la componente della giunta ricorda che "la struttura è capace di ospitare 20 bambini, con orario dalle 7,30 alle 13,30 per chi usufruisce anche del pasto; e dalle 7,30 alle 11,45 per coloro che non lo consumano. Le richieste di ...