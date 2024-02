Nicolò Fagioli | “Ho cominciato a scommettere a 16 anni | è diventata una malattia”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Hole prime volte quando avevo sedici, all’inizio era come un gioco, poi pian piano è diventato una, ho iniziato subito con le scommesse sportive”. Queste le parole del centrocampista della Juventus,, durante l’evento ‘Perdere tutto non è un bel gioco’, un incontro che si è tenuto al Teatro Agnelli di Torino e che è stato promosso dalla Regione Piemonte per sensibilizzare i giovani sul gioco d’azzardo, con un testimonial d’eccezione attualmente squalificato per questo motivo: “Sto molto meglio adesso rispetto a un anno fa, è stato il periodo più difficile della mia vita. Cosa mi fa star bene adesso? Stare con la famiglia, gli amici e praticare sport”. SportFace.