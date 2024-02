Nerviano | svuota una cantina e si libera degli scarti nel bosco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Una pattuglia di agenti della polizia locale disi è recata in una strada sterrata laterale alla strada provinciale 109 all’interno del Parco del Roccolo, dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano avvistato una sorta di discarica abusiva. Per terra hanno trovato un’enorme quantità di rifiuti: una bicicletta, giocattoli, vestiti, parti di mobile e altri suppellettili. Come se qualcuno avesse ripulito un’abitazione e si fosseto così. Sono state avviate indagini, condotte anche visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Si è risaliti così alla proprietaria delle masserizie: una signora residente nel comune di Cuggiono. Identificata e convocata negli uffici del Comando unico di Polizia locale, la donna ha spiegato di aver ...