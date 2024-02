«Nel weekend altro maltempo con Alpi sommerse dalla neve»

(Di martedì 27 febbraio 2024) IL METEO. Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: «Duratura la fase piovosa sull’Italia con via vai di perturbazioni. Piogge, temporali, vento eci accompagneranno almeno fino a 4-5 marzo; sulleaccumuli notevoli, anche oltre 2-3 metri quota».

Tanta pi Oggi a su mezza Italia, Alpi imbiancate come non era ancora successo nell'inverno 2023-2024, e prossimi giorni parecchio movimentati sul fronte ... (today)

IL METEO. Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: «Duratura la fase piovosa sull’Italia con via vai di perturbazioni. Piogge, temporali, vento e neve ci ... (ecodibergamo)

Superbike, il bilancio di Phillip Island: quanto durerà la grande Italia: Tanta Italia anche nei team delle prime posizioni e nel personale al loro interno ... Island Alex si trova bene ed è stato uno spauracchio per tutti dall’inizio del weekend. Il primo round non basta a ...sport.sky

Serie A, Cagliari Napoli terza partita più vista su DAZN nel weekend: il dato: Serie A, la sfida tra il Cagliari di Claudio Ranieri e il Napoli di mister Calzona ha totalizzato 763.198 spettatori La Auditel ha reso noto il numero di telespettatori che nel weekend di Serie A hann ...cagliarinews24

Ascoli-Brescia 1-1, un bolide di Dickmann risponde al rigore di Mendes. Nono pari per i bianconeri: Ascoli-Brescia 1-1, un bolide di Dickmann risponde al rigore di Mendes. Nono pari per i bianconeri - picenotime.it - IT ...picenotime