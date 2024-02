Nel duplice femminicidio a Cisterna di Latina Renèe Amato poteva salvarsi | smentito il killer Christian Sodano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ildeldidiè statosu, uccisa "per non farla soffrire": la 19enne

Due detenuti sono evasi dal carcere di Trani . Si tratta di due migranti di circa 30 anni: ricerche in corso (notizie.virgilio)

Cisterna – Per Christian Sodano la decisione di Desirèe di lasciarlo al termine di una relazione contrastante era un affronto che si poteva lavare solo col ... (temporeale.info)

‘Ndrangheta, boss condannato all’ergastolo per duplice omicidio (NOMI): Insieme a lui è stato condannato anche un ex collaboratore di giustizia, in passato ai vertici della criminalità organizzata ...zoom24

Toni Servillo e Marco D’Amore: quando esce e di cosa parla Caracas: Nel 2019 assume il duplice ruolo di regista e attore ne L’immortale, il film che segue le vicende del suo personaggio in Gomorra. Per questo suo esordio alla direzione di un lungometraggio ha ottenuto ...tag24

duplice omicidio Lenti-Gigliotti: ergastolo per Patitucci e condanna per Franco Pino: Ruà e Bruni avrebbero reso, secondo l’accusa, in Assise, false dichiarazioni sul duplice omicidio di Marcello Gigliotti e Francesco Lenti. I due, «nel corso del processo», avrebbero resto ...corrieredellacalabria