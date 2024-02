NBA | risultati della notte 27 febbraio | bene Fontecchio | ma i Knicks vincono sulla sirena Ok Raptors | Nets e Heat

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Si sono giocate quattro partite nellaNBA. Sono varie le cose da poter notare nelle sfide che hanno preso il comando dei parquet americani: andiamo a scoprire cos’è accaduto, mentre la rissa tra Pelicans eha prodotto nove gare di sospensione e cinque squalifiche e i Los Angeles Clippers si sono rifatti il look. Per gli Indiana Pacers (33-26) brutta sconfitta contro i Toronto(22-36) per 122-130, soprattutto perché arriva dopo un ultimo quarto ad alta capacità realizzativa delle due franchigie. I canadesi sfruttano la tripla doppia di Scottie Barnes (21-12-12) e i 24 punti di RJ Barrett, per gli sconfitti 34 di Bennedict Mathurin e 27 di Pascal Siakam. I New York(35-23) colgono il successo sul filo di lana sui Detroit Pistons (8-49): il 113-111 arriva con il canestro di Josh Hart a meno di 3 ...