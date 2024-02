Navalny | le agenzie funebri rifiutano il funerale Il team sfida il Cremlino

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Uno degli avvocati del dissidente russo morto in carcere Alexei, Vasily Dubkov, è stato arrestato oggi a Mosca dalla polizia con l’accusa di ”disturbo dell’ordine pubblico”. Lo riporta la Novaya Gazeta, citando proprie fonti. Dubkov aveva accompagnato la madre di, Lyudmila, nella città artica di Salekhard dopo la morte del figlio il 16 febbraio e l’aveva aiutata a riavere il corpo del figlio morto. Oggi, inoltre, la portavoce di, Kira Yarmysh, ha denunciato le difficoltà che ilsta incontrando per ildel dissidente. Ildenuncia: “Nessuna agenzia vuole fare ildi” Molte sedi in Russia si, infatti, di ospitare la cerimonia d’addio per Alexei. ...