Navalny | la denuncia | “Non si trova agenzia funebre per i funerali”

(Di martedì 27 febbraio 2024) (Adnkronos) – Molte sedi in Russia si rifiutano di ospitare la cerimonia d'addio per Alexei. La squadra del dissidente morto in carcere ha chiamato da ieri "la maggior parte delle agenzie funebri private e pubbliche, dei siti commerciali e delle sale funebri", ha riferito la portavoce, Kira Yarmysh, dell'oppositore russo morto il 16 febbraio

Alessandra Mussolini: “Aggredita da uno sconosciuto a Strasburgo. Mi ha picchiata”. Il video-denuncia: “C’è troppa violenza, sono stravolta” afferma Mussolini che annuncia che sta andando da qualche parte, forse per sporgere denuncia.tpi