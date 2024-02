Navalny | arrestato l’avvocato Vasily Dubkov a Mosca

(Di martedì 27 febbraio 2024) Uno degli avvocati del dissidente russo morto in carcere Alexei, è statoin queste ore adalla polizia con l’accusa di “disturbo dell’ordine pubblico”. A riportare la notizia è la testata la Novaya Gazeta, che ha citato proprie fonti.aveva accompagnato la madre di, Lyudmila, nella città artica di Salekhard dopo la morte diil 16 febbraio e l’aveva aiutata a riavere il corpo del figlio morto. L’annuncio del fermo è stato ovviamente accompagnato da forti polemiche e accuse nei confronti del presidente Vladimir Putin, ritenuto da gran parte della comunità internazionale il vero responsabile, diretto o indiretto, della morte di. La notizia è arrivata in un momento di ...

