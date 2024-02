Nasce la guida di montagna | e ne cancella altre 7500

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Firenze, 27 febbraio 2024 – Una nuova figura professionale che ne mette a rischio 7.500. È laescursionistica di, prevista dal disegno di legge in materia di ordinamento delle professioni di, attualmente all’esame del Parlamento. Ed è quella che «metterebbe ingiustificatamente a rischio le qualità professionali e l’accesso all’attività di oltre 7.500 Guide ambientali escursionistiche, che da ormai 30 anni operano su tutto il territorio nazionale». Solo in Toscana, per fare un esempio, sono 1.100 le Gae iscritte nell’elenco della Regione Toscana. L’allarme lo lanciano le quattro associazioni professionali maggiormente rappresentative delle Guide ambientali escursionistiche a livello nazionale (Aigae, Lagap, Assoguide, Agae) che, per discutere di questi temi, si riuniranno a Roma domani 28 febbraio per definire ...