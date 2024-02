Napoli | si ferma Cajuste | risentimento muscolare | salta il Sassuolo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ilsi è allenato questa mattina a Castel Volturno per preparare il match contro il, in programma domani al Mapei Stadium alle ore 18 per il recupero della 21esima giornata di Serie A. Oltre a Ngonge, che ha svolto ancora lavoro personalizzato in palestra, ancheè costretto arsi. Il centrocampista si è sottoposto alle terapie in seguito a unaccusato ieri in allenamento. Il centrocampista azzurro sarà valutato nei prossimi giorni, ma sarà costretto are l’impegno contro i neroverdi. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico in vista del match contro il. SportFace.

