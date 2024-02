Napoli | Schwoch | “Serve giocare una partita perfetta e di carattere”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 febbraio 2024), ex attaccante deled opinionista DAZN, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. L’ex calciatore di Bolzano ha parlato della prossima sfida degli azzurri a Sassuolo. Inoltre ha analizzato i momenti delle due compagini ed è tornato su Osimhen, su Calzona e sugli errori di Cagliari. Di seguito le sue parole.su Sassuolo-“Mi aspetto un Sassuolo diverso da quello che ho visto in commento contro l’Empoli. I neroverdi hanno tanti problemi, ma venderanno cara la pelle domani. Ilha già cambiato tre allenatori ed è ugualmente in crisi, come il Sassuolo. E a parità di crisi, spero venga fuori la qualità degli azzurri. Non è scontato, però.unae di ...