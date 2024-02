Napoli | i convocati per il Sassuolo | out Ngonge e Cajuste

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ilha diramato la lista deiper la trasferta contro il: assenti, che prosegue le terapie, e, fermato da un risentimento. CALCIO– Ilha reso nota la lista deiper la sfida di domani contro il, valida per il recupero della 21esima giornata di Serie A. Mister Calzona dovrà fare a meno di due giocatori. Assenti l’attaccante Cyril, che ha proseguito oggi il lavoro personalizzato in palestra per smaltire i postumi di un infortunio, e il centrocampista Jens. Lo svedese si è fermato ieri per un risentimento muscolare e oggi si è sottoposto a terapie., DUE ASSENTI VERSO IL ...