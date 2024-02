Napoli | Garcia fece un nome per la difesa ADL non lo ha accontentato

IL PARERE - Boccucci: "Avrei visto meglio Bruscolotti che Garcia, Calzona è chiamato a fare un mezzo miracolo": A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Massimo Boccucci, giornalista: “E’ più facile vincere il Superenalotto che centrare la Champions a Napoli! E lo dico perchè s ...napolimagazine

IL COMMENTO - Biscardi: "Osimhen è un grande professionista, Kvara e Di Lorenzo stanno rendendo meno rispetto alle aspettative": Quello era diventato il Napoli di Spalletti, non di De Laurentiis e questo ha creato un terremoto. E’ arrivato Garcia che con la Roma aveva fatto bene per cui non parliamo di uno poco incline al ...napolimagazine

Napoli, Calzona rilancia Raspadori: il nuovo ruolo, il rischio Europei e la scelta per l’estate: Arrivato con grandi aspettative, come l'attaccante del futuro, Jack Raspadori oggi si trova a vivere una situazione complicata a Napoli. Il momento complessivo della squadra, i risultati, la classific ...calciomercato