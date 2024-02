Napoli | alt agli sprechi | via alla sperimentazione del progetto Reddito alimentare

Spunta un nuovo nome per la panchina del futuro targata Napoli . Il profilo tiene botta al sogno Conte e al l’opzione Stefano Pioli . Non è cominciata come ... (spazionapoli)

Il Napoli si è allenato questa mattina a Castel Volturno per preparare il match contro il Sassuolo , in programma domani al Mapei Stadium alle ore 18 per il ... (sportface)

Papa Francesco, alt alle udienze per l’influenza. Ferrara (Federico II): Paziente fragile, scelta opportuna: La scelta di sospendere le udienze del Papa – affetto “da lievi sintomi influenzali, senza febbre”, come ha fatto sapere il Vaticano – è “più che condivisibile”, in considerazione della “obiettiva mag ...ildenaro

A MENTE FREDDA: Tutte le curiosità su Cagliari-Napoli: La sfida tra Cagliari e Napoli da qualche anno a questa parte è davvero molto sentita da parte dei tifosi isolani.ilnapolionline

Dissesti e buche al Vomero, la Municipalità segnala altre 11 strade: c’è anche il Santobono: "Dopo quanto avvenuto in Via Francesco Solimena alt. civ. 133 e Via Raffaele Morghen civ. 63 – scrive la presidente del parlamentino di via Morghen – sono stati segnalate le seguenti criticità.fanpage