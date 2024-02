Myplant & Garden chiude col botto, 762 espositori e presenze in crescita, +8%: Myplant è anche stata scelta come sede per uno storico accordo tra Anve e Avi con la firma di un protocollo d’intesa per promuovere in maniera condivisa lo sviluppo e la valorizzazione del vivaismo ...adnkronos

Fiere: Myplant & Garden chiude col botto, 762 espositori e presenze in crescita, +8%: Milano, 27 feb. (Adnkronos) – Con 762 espositori (655 nel 2023, +15%), 204 delegazioni di buyer internazionali (150 nel 2023, +27%), 50.000 mq di fiera (45.000 nel 2023, +10%), 25.000presenze (23.000 ...ilsannioquotidiano

Lucidi (pres. Fondazione E-novation) a Myplant&Garden: “Verde e salute base per futuro città”: Lo ha detto Massimo Lucidi, Asso.impre.di.a e presidente di Fondazione E-novation, intervenendo a margine della seconda giornata dell’ottava edizione di ‘Myplant & Garden’, il salone internazionale ...lifestyleblog