Mutui | conviene a tasso fisso o variabile? La differenza

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ottenere un mutuo non è semplice al giorno d’oggi: i valori del mercato sono in continuo mutamento. Cosa cambia tra. Soldi messi da parte per il mutuo (credits Canva) – Ilcorrieredellacitta.comUn mutuo al giorno d’oggi sembra essere l’unica soluzione abbordabile per avere una casa di proprietà. Arrivare a ottenerlo, tuttavia, non è semplice perchè c’è bisogno di una serie di garanzie per arrivare a ottenere le pratiche: in primis lo stato di persona, bisogna avere un impiego stabile e dei riferimenti contrattuali piuttosto solidi. Altrimenti serve qualcuno che faccia da garante per evitare ripercussioni. Il mutuo – a conti fatti – cos’è? Un accordo con una banca di riferimento per avere un prestito. Questo detto in maniera più esplicita, nella realtà è una formula di compartecipazione per l’acquisto di un immobile. Accendere un mutuo: ...