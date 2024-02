Museo dei bambini. Il progetto con i fondi Pnrr procede a ritmo spedito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Rimosse tettoie e strutture per il ricovero degli automezzi, demolite le separazioni dell’edificio principale, smontati i controsoffitti e consolidati i solai delle vecchia palestra, negli ex Bagni pubblici e poi sede della Croce Rossa di via Pontida procedono in linea con il cronoprogramma i lavori per la realizzazione deldei, uno dei principali interventi collegati alin città per consistenza dell’investimento. I lavori per la realizzazione della struttura, che verrà ultimata con un investimento complessivo che sfiora i 5 milioni di euro (4 milioni 770mila di euro, 2 milioni 975mila dei quali da), hanno preso il via lo scorso autunno dopo che l’idea iniziale delera stata raffinata e definita attraverso uno studio commissionato ...