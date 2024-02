Muschio Selvaggio | la sentenza del Tribunale stabilisce che il podcast è di Luis Sal | ma Fedez replica | ” La causa non è ancora iniziata”

Periodo piuttosto complicato per Fedez , che si ritrova oggi a fare i conti non solo con il gossip sul suo conto (e sulla presunta separazione da Chiara ... (blogtivvu)

Non c’è pace per Fedez. Da un lato i problemi coniugali con la moglie Chiara Ferragni, dall’altro quelli con l’ormai ex socio in affari, Luis Sal. Arriva la ... (optimagazine)