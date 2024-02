Muschio Selvaggio | la sentenza del tribunale stabilisce che è di Luis Sal La replica di Fedez

(Adnkronos) – Nel provvedimento del giudice civile si ricostruiscono i dissidi tra i due (ex) soci, già insorti tra il gennaio e il febbraio del 2023 e ... (calcioweb.eu)

Fedez in merito al comunicato stampa diffuso in mattinata da Luis Sal è intervenuto facendo chiarezza sul futuro di Muschio Selvaggio . “Su Muschio Selvaggio : ... (biccy)

Non è un buon periodo per i Ferragnez, la coppia formata da Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez, che dopo lo scandalo del pandoro Balocco ha ... (isaechia)