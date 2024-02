Muschio Selvaggio | giudice Milano | è di Luis Sal | sequestrata quota Fedez 2

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2024) (Adnkronos) – Nel provvedimento delcivile si ricostruiscono i dissidi tra i due (ex) soci, già insorti tra il gennaio e il febbraio del 2023 e relativi anche alla conduzione e ai contenuti del programma, che hanno portatoSal a non partecipare più alla creazione e alla conduzione del podcast. Situazione con ricadute nell’organizzazione societaria (la gestione ordinaria è stata affidata a Annamaria Berrinzaghi, madre di) e sfociata nell’attivazione di una clausula dello Statuto sociale e nell’offerta (29 novembre 2023) di acquistare ladiSal per 250mila euro poi aumentata, il 15 dicembre del 2023, fino a 350mila. Per preservare la sualo youtuber, difeso dall’avvocato Nicolò Ferrarini, ha chiesto ...