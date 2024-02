Muschio Selvaggio | Fedez deve cedere le quote del podcast a Luis Sal | la decisone del Tribunale di Milano

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Gli ultimi mesi non sono stati affatto facili per il rapper, il quale ha dovuto fare i conti dapprima con lo scandalo del Pandoro Balocco che ha colpito sua moglie Chiara Ferragni, avendo ripercussioni anche sui suoi affari e poi con la crisi matrimoniale di cui tanto si è vociferato in questi ultimi giorni. Già da tempo, infatti, si parlava di una crisi tra i Ferragnez, dovuta anche ad una divergenza di opinioni sul modo in cui andasse gestita la crisi di comunicazione che ha colpito l’imprenditrice digitale, ma nell’ultima settimana questi rumor si sono fatti sempre più insistenti, fino ad arrivare allo scoop lanciato da Dagospia, secondo cui la scorsa domenicaha lasciato la casa in cui viveva con la moglie e i figli Leone e Vittoria per trasferirsi in un nuovo appartamento dal costo di 17mila euro al mese. In questi giorni ...