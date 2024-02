Mourinho torna in Portogallo | spettatore alle partite di Benfica e Setubal

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nei giorni Joséha fatto ritorno inper partecipare al funerale di Artur Jorge, leggendarionatore lusitano. L’ex tecnico della Roma ha deciso poi di sfruttare il tempo a disposizione per seguire da vicino ledel campionato portoghese, in particolare quelle die del Vitoria, squadra della sua città. Così sabato 24 febbraio lo Special One ha presenziato all’Estadio do Bonfim per vedere la partita di campionato di terza divisione portoghese vinta dalcontro il Sintrense. Il giorno dopo ha raggiunto l’Estadio da Luz per assistere alla vittoria delcontro il Portimonense, conclusa con un rotondo 4-0 in favore dei padroni di casa. SportFace.