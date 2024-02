Mosca | truppe Nato a Kiev? Scontro certo

(Di martedì 27 febbraio 2024) 16.20 L'invio diin Ucraina "non sarebbe nell'interesse dell'Occidente". Così il Cremlino riguardo all'ipotesi lanciata ieri dal presidente francese Macron. Nel caso dell'invio di soldati di Paesi occidentali, un conflitto trae Russia sarebbe "inevitabile", dice il portavoce Peskov. Il segretarioStoltenberg precisa che "non ci sono piani perin Ucraina" e che gli Alleati"forniscono aun sostegno senza precedenti"

