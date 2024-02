Morto a 50 anni Jose La Cagnina | era stato calciatore di Cremonese e Lecco

Incidente sul lavoro a Stornara, in provincia di Foggia. Un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nella mattina di ... (today)

È morto all’età di 48 anni Chris Gauthier. Noto per i suoi ruoli in celebri serie TV come “Smallville“, “Supernatural” e “Once Upon a Time” l’attore è ... (ilfattoquotidiano)