Morto a 12 anni dopo le dimissioni dal pronto soccorso | l’autopsia | ucciso da una polmonite

(Di martedì 27 febbraio 2024) Andrea Vincenzi, giovanissimo calciatore di 12mercoledì 21 febbraio, sarebbe statoda una. A dirlo sono i primissimi risultati dell'autopsia effettuata sul corpo. Il bambino era stato dimesso daldell'ospedale di Chivasso poche ore prima di morire. La Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti.

Un Operaio 23enne, Francesco Albanese , è morto a Stornara , in provincia di Foggia , davanti a un collega: schiacciato dalla terra di uno scavo (notizie.virgilio)

Drammatico Incidente sul lavoro , nel Foggiano. Un giovane operaio è deceduto quest’oggi, in località ‘Contessa’, in agro di Stornara, durante i lavori di ... (thesocialpost)

È morto a 28 anni il campione di canottaggio Guido Ciardi : tragica scomparsa per il mondo dello sport italiano .Continua a leggere (fanpage)

Operaio di 23 anni muore travolto dal terreno: è rimasto schiacciato durante un lavoro di irrigazione: Dopo Firenze nulla sembra essere cambiato: oggi l'ennesima morte sul lavoro. Un operaio di 23 anni è Morto in un terreno agricolo in zona Contessa a Stornara, in provincia di Foggia, durante i lavori ...corriereadriatico

Paolo, artigiano Morto nelle Marche: devozione e volontariato le sue passioni: Paolo Mariani, 60 anni, è Morto di lavoro nel paesino in provincia di Fermo: mentre era nel suo laboratorio che sfornava cancelli, inferriate, opere in ferro per i giardini e le case, è divampato un ...repubblica

Ucraina, Russia: conflitto "inevitabile" con la Nato se invia truppe, Roma e Berlino frenano: "Non credo che dovremmo sostenere l'Ucraina militarmente. Possiamo continuare a inviare armi ed equipaggiamenti ma tra due anni saremo allo stesso punto di oggi, solamente avremo decine di migliaia di ...it.euronews