Morti sul lavoro | altre due vittime nel Foggiano e in provincia di Teramo | sono un 23enne e un 66enne

(Di martedì 27 febbraio 2024)duenelle ultime 24 ore in incidenti sul: a perdere la vitastati due uomini di 23 e 66 anni. L’ultimo incidente in ordine di tempo si è verificato nella periferia di Stornara, nel. Un giovane operaio di 23 anni era impegnato in lavori per la messa in opera di un impianto di irrigazione quando sarebbe stato travolto e schiacciato dal materiale accumulato sul bordo dello scavo. Sul postointervenuti vigili del fuoco e carabinieri che stanno facendo verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Poche ore prima, nella tarda serata di lunedì, un uomo di 66 anni, originario di Cesena, ha perso la vita schiacciato dalla motrice di un camion nel piazzale di uno stabilimento a Mosciano Sant’Angelo, indi ...