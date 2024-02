Morte di Sacrati. Bagarre sull'autopsia. Il 'no' della Procura. La famiglia non ci sta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) I bicchieri rotti, i quadri buttati a terra, la donna che era con lui senza permesso. Ladi Gilberto, l’ex patronFortitudo Pallacanestro morto a 63 anni tra la notte di giovedì e l’alba di venerdì scorse nel monolocale di Casalecchio in cui stava scontando la detenzione domiciliare dopo le condanne per il cracEffe epropria società immobiliare, ha qualche zona d’ombra su cui occorre fare luce. Il pm Giampiero Nascimbeni, di turno quel giorno, è stato informato sulla vicenda e ora, alla lucesegnalazione presentata dall’avvocato di, Gabriele Bordoni, che d’accordo con ladell’imprenditore ha chiesto ulteriori accertamenti sul corpo per capire di più sulla sua ultima notte, per ora ha scelto di ...