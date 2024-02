Morgan e gli insulti social alla ex fidanzata. Il giudice prende tempo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lecco – L’artista, al secolo Marco Castoldi, sarà processato a Lecco, ma i suoi avvocati chiedono l’esclusione della parte civile, ovvero la exlecchese che lo ha denunciato per averla perseguitata con messaggi sui profilie apostrofandola con frasi volgari. IlMartina Beggio scioglierà la riserva all’inizio del prossimo mese di marzo. La vicenda risaleprimavera del 2020, durante il primo lockdown, quando l’artista, secondo quanto sostiene l'accusa condotta dal Pm Giulia Angeleri, avrebbe perseguitato la sua ex, musicista di 32 anni, conosciuta nel 2013 e all’epoca residente nella Brianza Lecchese. Secondo l'accusa, l'avrebbe stalkerizzata e diffamata pubblicamente, fino a quando lei non ha deciso di rivolgersiProcura della Repubblica di ...