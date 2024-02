Monza vs Roma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 febbraio 2024) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano Serie A 2023/2024. I brianzoli, ormai vicinissimi alla salvezza, ospitano i giallorossi rientrati in piena lotta per un posto in Champions League.vssi giocherà sabato 2 marzo 2024 alle ore 18 presso l’U-Power StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Brianzoli ad un passo dalla seconda salvezza consecutiva, avendo 36 punti e un margine di sedici lunghezze sulla zona rossa. La squadra di Palladino, in serie positiva da cinque turni con tre vittorie e due pareggi, vuole togliersi la soddisfazione di piazzarsi nella parte sinistra della classifica Da quando è arrivato De Rossi in panchina, i giallorossi stanno tenendo un ritmo impressionante con quindici punti in sei partite, frutto di cinque vittorie e una sconfitta. Adesso ...