Monza | sorpresi a danneggiare locali scuola | denunciati quattro 16enni

(Di martedì 27 febbraio 2024) Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Domenica scorsa, 25 febbraio, gli agenti dell'Upg della questura die della Brianza sono intervenuti in unaelementare sorprendendoragazzi italiani di 16 anni che, dopo aver fatto ingresso abusivamente nell'istituto, stavano danneggiandoe suppellettili. L'ìintervento è scattato a seguito della segnalazione di una cittadina residente in zona San Rocco che, tramite il numero unico di emergenza, ha segnalato che 4 ragazzi avevano fatto ingresso all'interno dellascavalcando il muro di cinta. Giunti sul posto, i poliziotti hanno fatto ingresso nella struttura, trovando carta, colori e matite sparsi per le classi e vari oggetti rotti. Poco dopo hanno trovato i 4 che agli agenti hanno confermato di essere entrati nell'istituto scolastico per ...