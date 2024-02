Monza | incendio in Rsa a Lambiate | evacuati i pazienti

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Limbiate (Brianza) per undivampato all'interno di una Rsa.30: nessuna persona risulta coinvolta. — [email protected] (Web Info)

Monza , 25 gennaio 2024 – incendio in una casa stanotte a Monza , una persona evacuata . Erano le 4.50 quando in viale Guglielmo Marconi , squadre del Comando di ... (ilgiorno)

Monza , 24 febbraio 2024 – Incendio la notte scorsa in centro a Monza . Erano le 2.15 quando in piazza Roma, davanti all'Arengario, squadre del Comando di Monza ... (ilgiorno)

incendio alla Rsa di Limbiate, evacuati quaranta ospiti: Squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Limbiate per un incendio divampato all'interno della Residenza ... della Rsa e delle squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Monza e Brianza le ...primamonza

incendio in una Rsa di Limbiate, evacuati 30 pazienti: Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza stanno intervenendo a Limbiate per un incendio divampato all’interno di una RSA. Non ci sono ancora comunicazioni ...varesenews

Limbiate, incendio all’Rsa Attanasio: foto e info: L’incendio è partito una singola camera ma grazie, al tempestivo intervento del personale della Rsa e delle squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza, sono state fatte evacuare dal ...ilsaronno