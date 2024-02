Mondiale Downhill Skateboarding 2024 | Stefano Barbizzi vince nelle Filippine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024)il titolonelmaschile aland Street Luge World Championship di Tagaytay,. Un trionfo storico per l’Italia che si aggiudica per la prima volta unWorld Skate. Nell’evento andato in scena dal 22 al 25 febbraio, lo skater azzurro aveva mostrato un ottimo stato di forma già dalle qualifiche di sabato, che lo hanno portato a centrare la finale. Nell’ultimo atto l’italiano ha chiuso davanti agli atleti di Spagna e Francia. “ha vinto da grande campione – ha commentato il Ct azzurro Matteo Dell’Orto – grazie all’esperienza di un bagaglio tecnico costruito negli anni e alla perseveranza nel migliorare ...