Molestie alla Sapienza | le accuse dal questionario tra le studentesse | i casi anche durante gli esami

(Di martedì 27 febbraio 2024) 130dell’Università “La” hanno subito abusi. A svelarlo è un sondaggio promosso dall’associazione Sinistra Universitaria, rivolto a studenti edell’Ateneo romano. «Si tratta di violenze fisiche, verbali e digitali», fanno sapere i promotori a Fanpage. Uno degli episodi, tra i tanti raccolti e reso noto da Repubblica, lo ha raccontato una studentessa: «So che un professore ha fatto violenza su una ragazza ma lei non ha sporto denuncia.un esame lei piangeva per l’esito e lui le ha messo una mano sulla gamba dicendole che andava tutto bene e che se voleva potevano parlarne nel suo ufficio. È una cosa gravissima». I risultati delhanno, inoltre, stimato come il 29,6 per cento delle persone non si sente al sicuro dentro l’università. Pochi giorni fa la ...

La premessa è che questo articolo non dovrebbe avere senso. Nessuna donna dovrebbe modificare il proprio comportamento per evitare di diventare vittima e di ... (iodonna)

Molestie sessuali in carcere,: Vittima di Molestie sessuali in carcere o un disperato tentativo per farsi trasferire Il dubbio è venuto anche al giudice, che ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti di ...cremonaoggi

Combs di nuovo accusato di Molestie, stavolta da un uomo: L'impresario musicale Sean Combs è stato denunciato per Molestie sessuali da un producer che lo accusa ... Secondo i documenti allegati alla causa in cui sono in gioco 30 milioni di dollari, Jones ...ansa

Comportamenti, app, numeri utili. Quello che una donna può fare contro le Molestie per strada: I comportamenti da adottare, i luoghi dove cercare rifugio, le app da installare, le impostazioni del telefono da modificare, i numeri da contattare: le Molestie e le aggressioni per strada non dipend ...iodonna