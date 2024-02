Mobilità | il Consorzio ASI di Salerno valuta un collegamento con navette

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDelleper collegare i nodi strategici della, come, per esempio, la stazione ferroviaria e prossimamente anche l’aeroporto Costa d’Amalfi con le aziende situate nell’area industriale di. È il progetto al quale sta lavorando il presidente delA.S.I, Antonio Visconti che guarda al Puma del comune capoluogo ( il piano urbano per lasostenibile) e ha recepito l’esigenza attraverso un sondaggio proprio tra le aziende consorziate. A volte c’è anche difficoltà a gestire l’area di parcheggio per i propri dipendenti. E quindi avere dellesignificherebbe trovare un aiuto non da poco senza sottore le conseguenze positive anche sull’ambiente per l’inquinamento minore ...