Manoppello/Boccetto, ulteriori fondi per il completamento dei lavori di mitigazione: Manoppello, ulteriori fondi della Protezione civile regionale per il completamento dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Boccetto Potranno essere ultimati grazie ad ulteriori ...giornaledimontesilvano

Mo: un civile palestinese ucciso in attacco Idf nel sud di Gaza: Gaza, 27 feb. (Adnkronos) – Un attacco ad al-Qarara, a nord-est di Khan Younis, ha provocato la morte di almeno una persona e il ferimento di diverse altre. Lo riporta al Jazeera, aggiungendo che ...ilsannioquotidiano

Cariche ai cortei pro-Palestina, dirigente e docenti del liceo ‘Giannone’: ‘Sdegno per quanto accaduto. Sia fatta chiarezza’: “I fatti del 23 febbraio 2024, durante i quali i manifestanti pro-Palestina hanno subito le cariche delle Forze dell’Ordine, sono gravissimi e scuotono le coscienze di tutti coloro che sono stati educ ...ntr24.tv