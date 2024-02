Mo | nuovo lancio d' aiuti dell' esercito giordano a Gaza

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 feb. (Adnkronos) - L'ha annunciato sul suo sito web undi, dopo quello di ieri. L'ha spiegato che sei aerei C-130, tra cui trea Royal Jordanian Air Force, sono decollati da Amman. All'operazione hanno partecipato anche altri tre aerei provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, dall'Egitto e dalla Francia, in uno sforzo congiunto di aiuto umanitario volto a fornire soccorso alla popolazionea Striscia di. L'ha anche pubblicato immagini che mostrano il re Abdullah II di Giordania all'interno di uno degli aerei mentre si svolgeva l'operazione.

A metà stagione è più che positivo il bilancio della squadra femminile del Castelnuovo , militante in Promozione, allenata da Flavio Bechelli, con direttore ... (lanazione)

Ci interroghiamo sull’Intelligenza Artificiale dagli anni Cinquanta, da quando i computer erano più grandi ma meno intelligenti. Era il tempo in cui sembrava ... (formiche)

Si avvicina Lecce-Inter , match valido per la ventiseiesima giornata di campionato. Simone Inzaghi , rispetto alla gara con l’Atletico Madrid, cambia qualcosa ... (inter-news)

Nuove tariffe per esami e visite. Possibile rinvio a luglio fra critiche e timori su sostenibilità: Le nuove tariffe, che stabiliscono i rimborsi che ambulatori ... Unione ambulatori e poliambulatori. “Voglio lanciare un appello al Governo: tuteli le imprese italiane contro le multinazionali, c'è ...quotidianosanita

Visualizza articoli per tag: LANCIANO, IL nuovo RENZETTI: IL PROGETTO DELL'OSPEDALE: nuovo ospedale di Lanciano, AreaCom, Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza, ha pubblicato il bando per l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica del “Renzetti” del ...giornaledimontesilvano

Lanciano/Renzetti. Primo step: 109 mln di euro per l'ospedale.: nuovo ospedale di Lanciano, AreaCom, Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza, ha pubblicato il bando per l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica del “Renzetti” del ...giornaledimontesilvano