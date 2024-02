Mo | La Russa | ' non ci può essere Europa senza ebrei'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Il Senato segue il dramma del popolo di Israele, segue le vicende che interessano glinon solo di Israele, ma di Italia e di ogni parte del mondo. Non solo non ci può, non ci possonopaesi europei, ma non ci puòla nostra realtà storica e culturalele radici cristiano ed ebraiche". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, incontrando a Palazzo Giustiniani una delegazione della comunità ebraica, tra cui il Rabbino Menachem Margolin, presidente e fondatore dell'Associazione ebraica europea e Regina Slusny, sopravvissuta alla Shoah. Con loro anche la senatrice di Fdi, Ester Mieli. "Lo spirito anti-ebraico non era scomparso, ma covava sotto la ...