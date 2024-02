Pubblicato il 17 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Hamas non accetterà nulla di meno di una "completa cessazione dell'aggressione", di un " ritiro dell'esercito ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Hamas non accetterà nulla di meno di una “completa cessazione dell’aggressione”, di un “ ritiro dell’esercito di occupazione (le forze ... (italiasera)

(Adnkronos) – Le Forze della Difesa israeliana (Idf) hanno presenta to il loro piano per l' evacuazione dei civili palestinesi da Rafah . Lo rende noto l'ufficio ... (periodicodaily)

Mo: Idf, 'Hamas tiene degli ostaggi a Rafah': Tel Aviv, 27 feb. (Adnkronos) - Alcuni ostaggi sono tenuti da Hamas a Rafah. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce dell'Idf Daniel Hagari durante una conferenza a Gerusalemme sulle sfide che devono ...lagazzettadelmezzogiorno

Guerra Israele-Hamas, bozza di tregua ad Hamas, 40 ostaggi per 400 palestinesi. LIVE: Hamas punta il dito contro i leader europei e chiede posizioni ... E ci sono gli ostaggi israeliani tenuti prigionieri nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre scorso. Le forze israeliane (Idf) consentono ...tg24.sky

Guerra a Gaza, c'è materiale per Fauda: quella vera non la 'romantica' fiction sui militari israeliani sotto copertura: Quando realtà e fiction si rincorrono. E la realtà offre nuovo materiale per una nuova serie. Fauda5 Finzione e realtà Geniale è il racconto che ne fa, su ...globalist