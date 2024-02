Mittal vuole concordato | Quaranta chiede insolvenza ex Ilva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Faccia a faccia in udienza stamani a Milano, davanti alla Sezione fallimentare, tra i legali di Invitalia, il socio pubblico, e del Commissario straordinario Giancarlo, che chiedono la dichiarazione dello stato didell'exper far partire di fatto l'amministrazione straordinaria, e gli avvocati di Arcelor, ancora socio privato di maggioranza di Acciaierie d'Italia, che chiedono, invece, per l'intero gruppo il cosiddetto"in bianco". Due richieste alternative, con una che esclude per forza l'altra, e sulle quali dovrà decidere, con un unico provvedimento ed entro la fine della settimana, il presidente della Sezione fallimentare Laura De Simone, che dopo l'udienza si è riservata. Era presente all'udienza, durata pochi minuti e con depositi di memorie, anche l'ad ...