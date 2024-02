Miriam Leone | la foto dopo la doccia scatena i commenti negativi Ecco cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Da quando è diventata mamma, le giornate disono più intense che mai. Lo ha confermato in qualche modo la stessa attrice che, su Instagram, ha postato unache la ritraeessersi fatta unacon shampoo ai capelli: “Quando ti tengono un attimo il bambino e riesci a fare unacon shampoo“, ha scrittoa corredo dello scatto condiviso coi propri followers. In molti però non hanno creduto alla versione mostrata dalla conduttrice: “Ma raccontala a qualcun altro, non ci credo che tu non abbia nessun aiuto“, ha scritto un’utente che non si capacita del fatto che nessuno l’abbia concretamente aiutata in questi primi mesila nascita del piccolo Orlando, il figlio avuto con il marito Paolo Carullo. A far storcere il ...