Milionario decide di vivere da senzatetto | “Ho dieci case ma vivo in strada raccogliendo il cibo dalla spazzatura”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ha tanto, ma vive con lo stretto necessario. L’incredibile storia Heinz B. non è nuova al quotidiano Bild che, a distanza di diverso tempo, ha ripreso la storia del ricco. “Quando lo abbiamo incontrato per la prima volta due anni fa, possedeva sette, due appartamenti e ci ha mostrato il suo conto di risparmio. Su di esso: l’incredibile cifra di 500.000 euro. Adesso gli restano solo 15 euro di risparmi, perché ha appena prelevato 700.000 euro per pagare in contanti la sua decima casa”, si legge. Heinz, tuttavia, possiede ulteriori 100.000 euro investiti in un deposito a termine presso un’altra istituzione finanziaria, a causa dell’assenza di interessi bancari. Nonostante le migliaia di euro accantonate e i 3.600 euro di pensione percepiti, l’80enne ha raccontato di affrontare spese minimali. “in modo frugale, sono ...