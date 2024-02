(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 feb. (Adnkronos) –, le mascotte dei Giochi olimpici e paralimpici di2026, hanno concluso ail viaggio attraverso i luoghi che ospiteranno i Giochi Invernali. Ad attendere i due simpatici ermellini, in Piazza Città di, sede della, il presidente Attilio, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani e l’assessore alla Casa e Housing Sociale, Paolo Franco.“Abbiamo celebrato recentemente i due anni dall’inizio delle Olimpiadi – ha detto– e la presenza delle mascotte oggi nella piazza della sede dellaci fa entrare sempre più nell’atmosfera dei giochi. La macchina organizzativa della ...

Lisa Vittozzi ha vissuto un Mondiale di biathlon straordinario a Nove Mesto (Repubblica Ceca): non solo ha conquistato il primo titolo iridato individuale ... (oasport)

Milano-Cortina: Fontana accoglie Tina e Milo in Regione Lombardia, 'è già clima olimpico': Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Tina e Milo, le mascotte dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, hanno concluso a Milano il viaggio attraverso i luoghi che ospiteranno i Giochi ...affaritaliani

Politica Cronaca Sanità Ambiente Mondo Hi-Tech Sport Esteri Regioni Cruciverba Notiziari Oroscopo: Nel video, girato pochi istanti prima dell’inizio della sfilata della Milano Fashion Week dei giorni scorsi, di Annalisa a fatica spuntava la testa. Un paio di posti più in là si intravede anche ...dire

Bob Cortina 2026, Forestali avvisati: “Sono stati tagliati troppi alberi”: La ditta Pizzarotti di Parma si è aggiudicata il bando per la realizzazione della pista da bob per le Olimpiadi di Milano Cortina: i cantieri procederanno in modo serrato e l’opera dovrà essere ...dire