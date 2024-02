Milan Primavera | quali pericoli contro il Braga? Uno è davvero impensabile …

Primavera, domenica trasferta a Lecce per uscire dal momento difficile: Momento difficile per la Primavera del Torino: i giovani granata allenati da Giuseppe Scurto infatti sono reduci da due sconfitte consecutive contro Cagliari ed Atalanta in campionato che li hanno ...torinogranata

Juventus Next Gen, possibile promozione per Montero a fine stagione: Nella prossima stagione in casa Juventus non è soltanto la panchina della prima squadra che potrà cambiare padrone. Stando a quanto riportato dai colleghi di TMW a ...tuttojuve

L'ex Juve Ruben Oliver iscritto a Coverciano al corso di allenatore "UEFA A": di allenare squadre giovanili fino alla Primavera, squadre maschili fino alla Serie C, e tutte le squadre femminili. Possibile anche il tesseramento come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B.tuttojuve