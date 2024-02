Milan | Pioli accoglie un tifoso a Milanello | “Grazie per questo sogno”

Intervenuto nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Emanuele Baiocchini ha parlato proprio del Milan e in particolare di Stefano Pioli (pianetamilan)

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini, inviato a Milan ello per SkySport, Stefano Pioli aveva concesso un ulteriore giorno di riposo (pianetamilan)

Juventus, sondaggio per Brescianini: c'è anche il Milan, l'affare e il nodo rivendita: Cresciuto nel Milan, ha vissuto gli anni di Gattuso in Primavera e le giovanili rossonere, fino al debutto in prima squadra nel 2020 grazie a Stefano Pioli, a cui ha segnato a inizio dicembre. E il ...ilbianconero

“Personalità da futuro capitano del Milan”, che elogio per il rossonero: Adli inizia a dimostrare tutto il suo potenziale, e mister Pioli se ne sta accorgendo. Difficile immaginare un Milan del futuro senza di lui. E perché no, forse anche con la fascia di Capitano al ...spaziomilan

Brambati: “Milan troppo lontana dalla vetta, Pioli deve spiegare perché…”: Massimo Brambati ha commentato la stagione del Milan, soffermandosi sulle responsabilità di Pioli. Ecco le sue parole ...ilmilanista