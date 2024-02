Milan | Matteo Moretto conferma | non solo il Bayern | anche Premier e Arabia su Theo Hernandez

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 27 febbraio 2024), l’esperto di mercatohato chedaarrivano sirene perIldi Stefano Pioli si fonda su alcuni giocatori chiave e uno di questi è. La catena di sinistra formata dal francese e da Rafael Leao è stata spesso letale per le squadre avversarie e rappresenta sempre uno spauracchio. Il numero 19in questa stagione si stando un attaccante aggiunto. Finora infatti l’ex Real Madrid ha segnato 4 gol e servito 3 assist in campionato, a cui ha aggiunto 2 assist in Europa League e 1 in Champions League. E per questo inevitabilmente il francese è finito nel mirino ...