Milan | Maignan ha un problema con i rigori Il dato è inequivocabile

(Di martedì 27 febbraio 2024), Mikeha uncon i: secondo i dati infatti emerge una chiara difficoltà del portiere nel fronteggiarli Domenica sera ilha pareggiato 1-1 contro l’Atalanta, nel match della 26esima giornata di Serie A. I rossoneri erano passati in vantaggio con lo splendido gol di Rafael Leao, tornato a segnare in campionato dopo 5 mesi. Poi però i nerazzurri hanno trovato il pari con il rigore trasformato da Teun Koopmeiners. Nonostante la squadra di Pioli abbia continuato a fare la partita, il risultato poi non è più cambiato. L’assegnazione del penalty ha scatenato diverse polemiche, fin dalle lamentele post partita del tecnico rossonero. Ma, al di là della decisione arbitrale, in casa rossonera ormai la sfida dagli 11 metri è diventato un tema. Quello con cui l’Atalanta ha segnato ...