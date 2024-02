Milan | Leao ‘incorona’ Camarda | la risposta social di Rafa

Lele Adani , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prestazione di Rafael Leao in Milan-Atalanta domenica sera (pianetamilan)

Leao: "Sono rimasto al Milan non per i soldi, ma per un patto d'amore": "Chiunque vorrebbe giocare in rossonero, il mio rinnovo non è mai stato un tira e molla per denaro. Sono qui per dimostrare quanto possa ancora dare come calciatore e come uomo". Furlani, Pioli, Ibrah ...corrieredellosport

Lazio in emergenza verso il Milan: tante assenze per Sarri: Venerdì il Milan sarà ospite della Lazio all'Olimpico. I rossoneri possono sorridere per le tante assenze degli avversari.spaziomilan

“Personalità da futuro capitano del Milan”, che elogio per il rossonero: tante sono le considerazioni da fare sui giovani su cui il Milan può puntare per il suo futuro. Tra questi, spicca Adli. Non solo Rafa Leao. Il Milan può puntare su diversi giovani per il proprio ...spaziomilan