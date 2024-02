Milan | il rinnovo di Theo Hernandez è una priorità | ecco le richieste del giocatore…

(Di martedì 27 febbraio 2024), il contratto discadrà nel 2026 e ilè unaper il club:ledel200 presenze con la maglia del. Ormaiè un veterano della formazione allenata da Stefano Pioli. Arrivato nell’estate del 2019 dal Real Madrid, il terzino francese sta per concludere il suo quinto anno nel club di via Aldo Rossi, club di cui è diventato, anche, i vice-capitano. Ogni anno ha la capacità di confermarsi in termini realizzativi, tanto che ad oggi è già salito a quota 4 goal e 9 assist tra campionato e coppe., recentemente, è diventato il terzo difensore a segnare almeno 20 reti (26) e a fornire 20 assist nei 5 campionati ...

Corsport - Rugani piace a molte big, ad aprile il limite del rinnovo: Su Corsport si parla del rinnovo di Daniele Rugani. il calciatore è disponibile a siglare il rinnovo e tra le parti non c’è tensione, visto che il dt Cristiano Giuntoli e l’agente del ragazzo, Davide ...tuttojuve

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato a Tuttosport del suo assistito tra gol al Frosinone e il futuro: E qui arrivo alla realtà delle cose: essere saldamente al secondo posto, al netto degli infortuni, tenendosi alle spalle squadre del calibro di Milan, Napoli e Roma è ... sta facendo di tutto per ...calcionews24

Gazzetta - Il Milan insiste per Zirkzee: Come riferisce Gazzetta, il Milan su Zirkzee, l'olandese del Bologna, però, convince di più: conosce la Serie A, in rossoblù è diventato un leader e ha i mezzi tecnici per muoversi in tutte le zone ...tuttojuve