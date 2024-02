Milan | il Bayern contatta Theo Hernandez | cosa filtra sul futuro del francese

(Di martedì 27 febbraio 2024) In una stagione piena di alti e bassi ilsi aggrappa a una certezza di nome. Da dicembre in poi il nazionaleha elevato...

In una stagione piena di alti e bassi il Milan si aggrappa a una certezza di nome Hernandez . Da dicembre in poi il nazionale francese ha elevato... (calciomercato)

Giordano critica la Lazio: “Neanche una squadra di Lega Pro subisce così tanto”: Tutte le squadre hanno problematiche, ma non bisogna commettere l’errore di dare alibi a calciatori che non vedono l’ora di averne. Con il Milan ed il Bayern si decide la stagione”.sportpaper

Il Bayern tenta l’assalto a Theo Hernandez: richiesta folle del Milan: Il Milan, dal canto suo, non ha la capacità economica di un top club come il Bayern Monaco ma spera che il ragazzo si “accontenti” di qualche milione in meno per fare una scelta di cuore.spaziomilan

Bayern Monaco, Low esclude: «Non ci vogliamo a vicenda»: L’ex commissario tecnico della Germania smentisce le voci che lo vedevano sulla panchina bavarese dopo l’addio di Tuchel Joachim Low ha escluso categoricamente il Bayern Monaco dal suo futuro. L’ex CT ...calcionews24